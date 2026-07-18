Di fronte a circa 800 tifosi (650 sulle tribune, 150 sulla collinetta fuori l'impianto "Pineta" per la mancata vendita dei biglietti ai residenti in Piemonte) il Torino vince la prima amichevole della stagione 2026/2027 contro il Pinzolo (Prima Categoria). Il risultato è di 13 a 0 (5 a 0 nel primo tempo, 8 a 0 nella ripresa). Ignazio Abate ha riservato 45 minuti a ventidue giocatori in rosa (undici nel primo, undici nel secondo). Il suo primo undici conferma quanto avevamo preannunciato questa mattina. Kugyela in campo dal 1' sulla sinistra nel 3-4-2-1 con Aboukhlal sul lato opposto. Luongo in cabina di regia con al fianco Ilic. Casadei e Oristanio a supporto di Simeone. In difesa nessuna novità: Coco, Ismajli e Biraghi. Inizialmente in panchina Njie e Cacciamani. Simeone è il primo capitano del 2026/2027, assenti Zapata (motivo precauzionale) e Ilkhan (da monitorare l'acciacco).

Primo tempo. Cinque gol, due doppiette: Oristanio e Casadei

Secondo tempo. Avvio arrembante, cinque gol in 10 minuti

L’avvio dei granata è ottimo. Primo affondo sulla destra e gol immediato: Oristanio per Aboukhlal, zampata di Simeone per l’1 a 0. L’utilizzo delle corsie esterne funziona anche sulla sinistra, dove viene coinvolto Kugyela in collaborazione con Casadei (apparso fin dalle prime battute in condizione e a suo agio sulla trequarti). Anche centralmente il Torino sembra trovare geometrie già viste in allenamento a Pinzolo: all’11’ protezione palla di Simeone, sponda per l’inserimento di Oristanio. Ed è proprio Oristanio a innescare azioni: al 15’ guadagna il calcio d’angolo e concretizza il corner con un facile tap-in susseguente al tiro sul secondo palo di Simeone (ottimo il cross di Biraghi dalla destra). Il primo tempo di Luongo in cabina di regia è di livello. Con personalità interpreta la gara dettando il ritmo e spiccando per alcune letture notevoli. Al 31’ grazie a un’aggressione alta il Torino trova il 3 a 0: Simeone intercetta, recupera il pallone e serve a Casadei un pallone da mettere semplicemente in fondo alla porta. L’ex Chelsea è chiamato a una giocata ben più complicata un minuto dopo: si coordina benissimo e al volo con potenza supera Buselli. La fase di non possesso, anche a causa delle difficoltà dell’avversario, funziona bene; al 35’ è Ilic a strappare la sfera e a correre nello spazio verticalizzando per Simeone (tiro fuori di poco). L’assist di Ilic diventa realtà al 40’, questa volta ne beneficia Oristanio per la doppietta personale e per il 5 a 0 del Torino.Nel secondo tempo non cambia il modulo (3-4-2-1) ma cambiano tutti gli interpreti. Debutto per Mascardi in granata, davanti a lui Dellavalle, Pellini e Carrascosa. Gineitis eredita la fascia da capitano e la regia e viene affiancato da Dalla Vecchia. Cacciamani a sinistra, Dembele a destra. Dietro a Kulenovic agiscono Gabellini e Njie. Proprio gli avanti del Torino costruiscono cinque reti nei primi 10 minuti. Il 6 a 0 nasce da una progressione di Njie per Gabellini, poi è Kulenovic a favorire la doppietta di Gabellini e ancora lo stesso Kulenovic concretizza un buon pallone donatogli dentro l'area. Al 53' tripletta di Gabellini su passaggio illuminante di Cacciamani, mentre al 55' botta di Njie per la prima firma della sua stagione. Il Pinzolo nel secondo tempo fa molta fatica a chiudere gli spazi e il Torino ne approfitta. Anche Kulenovic all'ora di gioco firma la sua doppietta vincendo un rimpallo e battendo nell'uno contro uno il portiere avversario. Il ritmo non è alto, però l'atteggiamento dei giocatori granata è positivo. I vari Gabellini, Njie, Cacciamani e Kulenovic vogliono mettersi in mostra e ci riescono grazie a gol, assist e buone giocate. La conferma arriva da Kulenovic al 71': anticipa tutti sul primo palo sugli sviluppi di corner e sigla il 12 a 0. Nel prosieguo della gara Gabellini colpisce un palo e va vicino al poker personale. Anche Kulenovic sfiora il suo quarto gol ma sbatte addosso al portiere locale. Proprio sul triplice fischio, sul passaggio filtrante di Cacciamani, matura il poker personale di Kulenovic. Il Torino fa tredici nel suo primo impegno stagionale.