Un risultato roboante, una partita a senso unico e alcuni schemi che già, dopo pochi giorni di ritiro, iniziano a intravedersi. Il primo test amichevole del Torino in ritiro a Pinzolo finisce in goleada: la formazione granata sconfigge quella locale, il Pinzolo Val Rendena, con 13 marcature. E del resto c'era da aspettarselo: la formazione di Prima Categoria ha lottato per tutto il match ma la differenza delle due forze in campo si è fatta sentire ad ogni minuto, soprattutto nei primi della ripresa.

Goleada granata: la prima partita del Torino a Pinzolo

: il Torinocon 11 uomini e termina la prima frazione di gara sul 5-0. In golad aprire le marcature e due, di, a completare i primi 45 minuti. Il match prosegue nella ripresa con una formazione rivoluzionata da parte dei granata, dal portiere alla punta, ma con la stessa trama: nei primi 10 minuti il Torino ne fa 5 e arriva in doppia cifra. Unaesalta i tifosi sugli spalti e poi segue una. Nel corso del secondo tempoarrivando al poker e anchesi inserisce tra i marcatori. Di seguito le due formazioni schierate dai granata.

TORINO PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Ilic, Luongo, Kugyela; Oristanio, Casadei; Simeone. All. Abate

TORINO SECONDO TEMPO (3-4-2-1): Mascardi; Dellavalle, Pellini, Carrascosa; Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani; Gabellini, Njie; Kulenovic.

Premesse necessarie

Torino a Pinzolo, test amichevole: primi spunti tattici

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Parlare di spunti tattici a seguito di questo match significa prendersi una licenza, per due motivi: intanto perché, dopo neanche una settimana di ritiro,, a maggior ragione con unacome quella granata; poi perché, e il risultato lo certifica,. Tenendo come riferimento i temi su cui Abate ha posto l'accento negli allenamenti in settimana, però, è possibile fare alcuni ragionamenti di natura tattica: eccoIgnazio Abate ha schierato i suoi con la stessa disposizione sia nel primo che nel secondo tempo:La base valoriale nell'idea del tecnico è di assegnare, abbassandosi sulla linea dei difensori in fase di non possesso e spingendo molto nel corso della manovra offensiva., abili nello scambiarsi.. I due elementi devono essere in grado di, disposizione da mantenere soprattutto in fase di non possesso, ma dinel corso della manovra di costruzione. Il play che dà il via alla fase offensiva èsu tutta la zona centrale arretrata, così da rendersi imprevedibile;alla ricerca di spazi e così da portare via un uomo dalla marcatura degli elementi più offensivi. Il resto della fase è dettato, invece, dalla: Simeone prima e Kulenovic poi in ogni fase di impostazione hanno dovuto agire da metronomi, dettando il tempo degli inserimenti.: se la punta scatta in avanti, uno dei trequartisti arretra per farsi dare il pallone, se la punta torna a giocare spalle alla porta, i due elementi di rifinitura diventano incursori.

E questo ha evidenti conseguenze anche sul gioco dei quinti. Come detto sopra, la sinergia e la coesione tra esterni e trequartisti è fondamentale. Nel momento in cui il trequartista si abbassa a giocare, il quinto di riferimento ha la possibilità di alternarsi a lui scattando verso il centro a ricevere il filtrante e andare al tiro. D'altro canto, se il trequartista scatta l'esterno deve essere pronto a ricevere lo scarico oppure, in alternativa, accompagnare l'azione pronto all'idea di inserire un cross in mezzo all'area. Movimenti che sono venuti particolarmente naturali alla coppia Aboukhlal-Oristanio nel primo tempo e a quella Cacciamani-Njie nel secondo. Quest'ultima favorita dalle tendenze più offensive di Gabellini che, autore di una tripletta, ha creato quasi un attacco a due. Nell'idea di Abate, questi continui scambi di ruolo sono la solida base su cui costruire l'intera fase di possesso del Torino. I suoi sembra che lo stiano seguendo, ma naturalmente c'è ancora molto tempo per valutare questi dettagli fondamentali.