C'è spazio per tutti nel tabellino della prima amichevole del Torino: 13 gol hanno dato spazio a diversi elementi di segnarsi tra i marcatori, anche se 11 di queste sono state siglate da soli quattro giocatori. Non c'è stato spazio per tutti, invece, per inserirsi nella lista dei convocati. O meglio, degli arruolabili. Come spesso accade, i primi giorni di ritiro possono essere destabilizzanti da un punto di vista fisico: i carichi messi dai tecnici sulle gambe dei giocatori sono importanti e non tutti reagiscono allo stesso modo. Così, per il primo test amichevole contro il Pinzolo Val Rendena, Abate ha dovuto fare a meno di alcuni giocatori, con nomi anche pesanti.

Prima amichevole del Torino a Pinzolo con Simeone capitano: l'assenza di Zapata

Ilkhan in attesa di esami: i dettagli

Primo test del Torino a Pinzolo: gli altri assenti

La prima defezione che salta all'occhio è quella di chi indosserà la fascia da capitano nel corso della stagione che comincerà il prossimo mese: Duvan. Il colombiano, che arriva da un anno altalenante, facendo seguito a un grave infortunio al ginocchio, ha accusato alcuni acciacchi dopo il lavoro di intensità e costanza richiesto da Abate. Per il colombiano si tratta soltanto di un affaticamento: il riposo necessario, come quello di oggi, e Zapata sarà nuovamente in forma e a disposizione del tecnico. L'obiettivo è infatti quello di non sovraccaricarlo e di preservarlo.Diversa è la situazione di Emirhan: il centrocampista turco ha saltato il situazionale di ieri, venerdì 17 luglio, nonostante a livello tattico fosse richiesta la sua presenza. Così anche l'amichevole di oggi. Emerge che in questo momento il classe 2004 sia in attesa di esami: l'affaticamento degli ultimi giorni ha fatto emergere una problematica minore ma lo staff di Abate attende comunque gli esiti degli strumentali per avere un quadro più chiaro sulle condizioni di Ilkhan, prima di richiedere al suo fisico altri carichi importanti come quelli che verranno.A mancare nella lista degli arruolabili anche altri giocatori che si sono visti, negli scorsi giorni, allenarsi prevalentemente in palestra in attesa della migliore condizione. Tra questi Lapo Siviero, portiere classe 2005 che nella scorsa stagione dalla Primavera è passato alla Prima Squadra nel ruolo di terzo. E così anche Pietro Pellegri e Tino Anjorin: i due calciatori ex Empoli hanno entrambi evidenziato, nel corso della propria carriera, frequenti acciacchi fisici. Quindi per entrambi lo staff di Abate ha preparato un percorso personalizzato al fine di non sovraccaricarli e far raggiungere loro la migliore condizione in tempi adeguati.