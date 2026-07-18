1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Calciomercato Serie A

Sono passati quasi due mesi dalla fine della Serie A 2025/26 e siamo alle battute finali dei Mondiali in Messico, Usa e Canada. Parallelamente a quello che resta il torneo più importante e ambito del calcio, ha preso il via da circa tre settimane il valzer delle trattative del calciomercato. Si prospetta una sessione interessante, proprio perché è iniziata durante la competizione sportiva. La Serie A guarderà attentamente, con le venti partecipanti alla costante ricerca di profili con cui rinforzare le rispettive rose. Tra colpi per il futuro e innesti già pronti ad incidere, il calcio entra in una fase appassionante e imprevedibile sotto ogni punto di vista. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e grandi addii.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6