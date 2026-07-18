Torino Primavera, la parola chiave è "fatica" (Video)

Federico Gambino è stato ceduto definitivamente al Catanzaro. Il talento delle giovanili del Torino è stato acquistato dal club calabrese e si prepara ora ad una nuova esperienza tra le fila giallorosse. Il calciatore, aggregato lo scorsa annata in Under 18, dopo un'annata in Under 15, non proseguirà la sua avventura all'ombra della Mole, ma disputerà la prossima stagione nelle Aquile.

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