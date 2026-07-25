Si chiude nel peggiore dei modi il ritiro del Torino a Pinzolo. Nell'ultima amichevole in Trentino, la squadra di Ignazio Abate cade per 1-0 contro il Cittadella, incassando la prima sconfitta della preparazione estiva. A preoccupare, però, non è tanto il risultato quanto la prestazione offerta dai granata: una squadra apparsa lenta nella circolazione del pallone, con le gambe inevitabilmente pesanti dopo una settimana di intenso lavoro, ma soprattutto povera di idee e incapace di creare reali occasioni da gol. Un passo indietro rispetto alle indicazioni emerse nei precedenti test.

Anche i circa 500 tifosi granata presenti al centro sportivo "Pineta" hanno manifestato il proprio malcontento al triplice fischio. Dalle tribune sono infatti piovuti fischi e cori di disappunto, con diversi sostenitori che hanno invitato la squadra a "svegliarsi" in vista dell'inizio del campionato. Si conclude così il ritiro di Pinzolo: giorni utili per mettere benzina nelle gambe e assimilare le idee di Abate, ma chiusi con una prestazione che lascia più di un interrogativo in vista delle prossime settimane e invia segnali sia ad Abate, che dovrà continuare a lavorare, e soprattutto a Petrachi, che sul mercato dovrà ancora intervenire.