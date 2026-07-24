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Mercato Serie A

Il mercato sta muovendo i suoi primi tasselli. Le operazioni delle ultime ore non sono molte, ma diverse trattative stanno entrando in una fase decisiva, e gli incastri e le idee iniziano a prendere forma. Si tratta, molto spesso, di affari che una volta definiti possono innescare un effetto domino e sbloccare nuove operazioni. I club lavorano su più fronti, tra Italia ed estero, per accelerare i tempi e consegnare ai tecnici gli innesti richiesti. Un passaggio fondamentale soprattutto per le squadre che questa estate hanno cambiato guida tecnica: con tanti volti nuovi in panchina, l'obiettivo è costruire fin da subito una rosa il più possibile in linea con le idee degli allenatori.

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