Edoardo Catania è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Dopo una stagione trascorsa all'Inter, chiusa con 13 reti, e un'annata ancora più prolifica con la maglia granata conclusa con 14 gol, l'attaccante classe 2011 è pronto ad una nuova avventura. Il giovane centravanti lascia il club granata e approda al Genoa dopo appena un anno sotto la Mole.

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