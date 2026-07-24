Come sta Duvan Zapata? Vi abbiamo riportato dei suoi allenamenti a parte nel corso di questi ultimi giorni a Pinzolo. Praticamente la seconda settimana in Val Rendena l'ha vissuta a spizzichi e bocconi insieme al gruppo e da mercoledì in avanti non l'ha più frequentato. È rimasto dapprima in palestra, poi sul campo secondario. Ha saltato le prime due amichevoli con Pinzolo e Alcione Milano e non sarà della gara nemmeno domani, sabato, contro il Cittadella. Nelle ultime sedute si è allenato a stretto contatto con Tino Anjorin. Il capitano granata ha presentato a inizio ritiro un piccolo fastidio al ginocchio, nulla di così preoccupante ma quando si parla di uno come Zapata bisogna prestare maggiore attenzione. La ragione è duplice. Da una parte c’è il trascorso del giocatore (il 5 ottobre 2024 è stato cruciale nella sua carriera, a causa della lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale del ginocchio sinistro), dall’altra c’è la struttura fisica dello stesso (massa muscolare da primo della classe).

La tabella di marcia: obiettivo Milan

Per tali motivi il Torino non può forzare e basta un semplice fastidio a modificare i piani. È stato quindi deciso dallo staff medico granata di elaborare un piano di riallineamento della condizione. È stato rimodulato su più fasi con l’obiettivo di riavere Zapata in campo più per la prima di campionato contro il Milan (23 agosto) che per la Coppa Italia contro la Carrarese (15 agosto). Non filtra particolare preoccupazione nello staff medico del Torino, ma non si può prescindere dalla massima allerta e cura del dettaglio, al fine di garantire a Zapata un percorso quanto più sicuro possibile.