Chi giocherà contro il Cittadella? Non è ancora scontato dirlo. Una cosa si può azzardare: i minutaggi cresceranno. Dopo un giovedì molto leggero e un venerdì caratterizzato dall'alta intensità al mattino e dalla tattica al pomeriggio, ci si può sbilanciare dicendo che Abate potrebbe ragionare non più sui 45 minuti per ciascuno (come accaduto contro il Pinzolo sabato scorso) ma sui 60 minuti e con qualcuno sui 75 minuti. Contro l'Alcione Milano in sei sono arrivati al 60', Ismajli addirittura all'81'. L'obiettivo potrebbe essere allungare ulteriormente i temp di chi al momento è avanti nelle gerarchie e di chi ha vissuto un ritiro senza particolari acciacchi. Non saranno della partita Duvan Zapata (QUI IL FOCUS), Emirhan Ilkhan e Tino Anjorin, dovrebbe invece esserci Ivan Ilic, il quale si è allenato con il gruppo durante la seduta pomeridiana dopo aver perso quella di ieri mattina e quella di stamane.

Cosa abbiamo visto nella seduta del pomeriggio?

"Meno spettacolo, più concretezza": il motto dell'avversario di domani

Quale undici potremmo vedere contro il Cittadella? Nel corso delle esercitazioni del pomeriggio sono emersi due undici ma entrambi appaiono lontani da quello che sarà l'effettivo schieramento di domani (fischio d'inizio alle ore 17.00 al campo sportivo "Pineta" di Pinzolo). Abate ha schierato i suoi con il 3-4-2-1.Coco, Ismajli, Carrascosa; Njie, Gineitis, Luongo, Aboukhlal; Adams, Casadei; Kulenovic.Dellavalle, Coco, Biraghi; Njie, Ilic, Luongo, Cacciamani; Oristanio, Casadei; Simeone. Gli aspetti più interessanti da rimarcare riguardano la posizione di Adams () e Njie quinto di destra. Inoltre, Abate ha voluto un po' mischiare le carte a livello difensivo proponendo terzetti inediti rispetto alle scorse sedute e partite.Il nuovo corso di Roberto Musso al Cittadella è partito con il motto "meno spettacolo e più concretezza", dunque nella sfida di domani è lecito attendersi un avversario molto tignoso e anche rognoso. Proprio per questo sarà interessante comprendere come reagirà la squadra di Abate, la quale sarà messa di fronte a un test molto differente rispetto ai primi due. Detto questo, l'undici di partenza della sfida contro il Cittadella potrebbe essere il giusto compromesso tra i due undici sopra menzionati. Paleari dovrebbe essere il titolare; davanti a lui Coco, Ismajli e Biraghi, proprio come nelle precedenti amichevoli. A centrocampo Luongo è favorito su tutti, al suo fianco più probabile Gineitis. Njie a destra e Cacciamani a sinistra, mentre dietro a Simeone Casadei potrebbe inizare con Oristanio (Adams non dovrebbe superare i 30 minuti di gioco effettivo).

PROBABILE UNDICI ANTI-CITTADELLA (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Njie, Luongo, Gineitis, Cacciamani; Casadei, Oristanio; Simeone