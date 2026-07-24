Il Torino sta per chiudere un colpo in difesa. Gianluca Petrachi sta monitorando diverse piste per rinforzare il reparto arretrato granata. Contemporaneamente a diversi profili italiani, il ds granata ha adocchiato anche nomi stranieri. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la dirigenza granata avrebbe messo gli occhi su Eray Cömert. Il difensore svizzero è rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Valencia in Liga e l’affare per portarlo sotto la mole sembra essere in chiusura. Il classe 1998, reduce dalla spedizione elvetica nella Coppa del Mondo 2026, è cresciuto nel settore giovanile del Basilea ed ha vestito anche le maglie di Nantes e Real Valladolid. Nella sua carriera ha dimostrato grande spessore fisico, abilità nel gioco aereo e buona visione nell'impostazione.