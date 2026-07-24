La dirigenza granata avrebbe messo gli occhi sull’ex centrale del Valencia
Il Torino sta per chiudere un colpo in difesa. Gianluca Petrachi sta monitorando diverse piste per rinforzare il reparto arretrato granata. Contemporaneamente a diversi profili italiani, il ds granata ha adocchiato anche nomi stranieri. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la dirigenza granata avrebbe messo gli occhi su Eray Cömert. Il difensore svizzero è rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Valencia in Liga e l’affare per portarlo sotto la mole sembra essere in chiusura. Il classe 1998, reduce dalla spedizione elvetica nella Coppa del Mondo 2026, è cresciuto nel settore giovanile del Basilea ed ha vestito anche le maglie di Nantes e Real Valladolid. Nella sua carriera ha dimostrato grande spessore fisico, abilità nel gioco aereo e buona visione nell'impostazione.
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