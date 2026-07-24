Si avvicina Perri per la porta. Il ds granata Gianluca Petrachi sta monitorando diverse piste per regalare ad Abate il suo nuovo innesto tra i pali dopo l’arrivo di Mascardi. Tra i vari profili vagliati, il nome del brasiliano sembra essere quello più vicino a vestire la maglia granata la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza granata starebbe stringendo con il Leeds per l’estremo difensore classe 1997. Il club di Premier sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa con il Manchester City per l’arrivo di Trafford e, sciolto il nodo sostituto, di conseguenza lascerebbe partite Perri destinazione Torino.