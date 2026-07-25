Nessuna novità. Come preannunciato da Toro News in mattinata, Ignazio Abate sfiderà il Cittadella con il 3-4-2-1 e lo farà con in campo dal 1' Bianay Balcot come quinto di destra e Kulenovic come prima punta. Le indicazioni sopraggiunte sono state confermate. Abate nella seduta di ieri pomeriggio, venerdì, ha cercato di far lavorare la sua linea difensiva contro il 3-5-2 perché l'avversario odierno, il Cittadella di Roberto Musso, si schiererà così. Torniamo all'undici granata. Mascardi esordirà da titolare (Paleari pronto a subentrare nella ripresa dopo aver giocato dal 1' contro Pinzolo e Alcione Milano). Scelte obbligate in difesa: Coco, Ismajli e Biraghi. In mezzo Ilic e Luongo. Come detto, Bianay Balcot correrà sulla corsia di destra. Sul lato opposto Njie, mentre dietro l'unica punta Kulenovic ci saranno Oristanio e Casadei. Nella giornata di ieri vi abbiamo evidenziato la possibilità che i minutaggi offerti da Abate ai suoi titolari odierni possano essere maggiori rispetto a quanto visto nei precedenti due test. Pronti, comunque, a subentrare alcuni potenziali titolari dell'attuale Torino: da Gineitis in mediana a Simeone in attacco passando per Adams sulla trequarti. Assenti nella partita odierna: Zapata, Ilkhan, Anjorin e Siviero. Capitano Ismajli.

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Coco, Ismajli, Biraghi; Bianay Balcot, Luongo, Ilic, Njie; Casadei, Oristanio; Kulenovic. A disposizione: Paleari, Dellavalle, Pellini, Carrascosa, Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani, Gabellini, Adams, Simeone, Kugyela, Cereser, Brezzo, Aboukhlal. All. Abate

CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Cecchetto, Toffanin, Martella; D'Alessio, Paolucci, Barberis, Frisenna, Ndrecka; Ekuban, Falcinelli. A disposizione: Sommacal, Gobbato, Zilio, Sangalli, Redolfi, Ihnatov, Anastasia, Crialese, Ghezzi, Bunino, Fabbro, Rabbi, Ceccarelli, Casolari. All. Musso.

ARBITRO: Tuselli. ASSISTENTI: Turchetto, El Mottachi. IV UFFICIALE: Kurti