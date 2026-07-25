Ultimo allenamento del ritiro a Pinzolo. Parola chiave? Sorriso, almeno nella prima parte. Clima davvero disteso. Anche Abate ha partecipato volentieri al torello, scherzando con i ragazzi, soprattutto con Dembele, il più "attaccato" dal gruppo. Lo stesso Dembele ha risposto con il sorriso animando una mezz'oretta ludica praticamente inedita nelle due settimane di ritiro, caratterizzate (almeno tra campo e palestra) da carichi importanti e da tanti concetti veicolati. In realtà, la squadra non è sfuggita dai concetti nemmeno oggi, sabato 25 luglio. In attesa della terza e ultima amichevole in Val Rendena (appuntamento alle 17.00 contro il Cittadella, squadra di Serie C) Abate e il suo staff si sono concentrati sulle palle inattive, dapprima i corner e poi le punizioni dall'esterno (dai 18 metri e dai 25). Unico battitore: Gineitis. L'attezione è stata però rivolta non tanto agli schemi offensivi, quanto all'impostazione della fase difensiva. E i tifosi più attenti a Pinzolo hanno potuto rivedere il castello tante volte utilizzato (senza grande fortuna, va detto) anche da Marco Baroni nella scorsa stagione.

Scelte obbligate in difesa, in attesa del mercato

Ilic favorito su Gineitis, Casadei con Oristanio ma Adams scalpita

Le palle inattive hanno permesso di porre l'accento anche sull'undici iniziale., a differenza di quanto visto contro l'Alcione dove almeno nel primo tempo il modulo è stato il 4-2-3-1. Le scelte di Abate sono emerse tra il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi. Nella giornata di venerdì vi abbiamo parlato del terzetto difensivo composto da Coco, Ismajli e Biraghi. Sotto questo punto di vista nessuna novità, anche perché le scelte per Abate sono obbligate in attesa di arrivi sul mercato ().sarà la prima nota da valutare attentamente nel corso del pomeriggio. Lo svedese ha trovato diverso spazio su quel lato come quinto nelle ultime sedute di allenamento e potrebbe rappresentare un'alternativa., giocatore in uscita. Il 2005 ex Ternana e Mantova è stato il più classico "tappabuchi" del ritiro: dove c'era necessità è stato messo. Non ha giocato contro il Pinzolo, è subentrato contro l'Alcione e oggi potrebbe essere titolare. Nel suo futuro, tuttavia, dovrebbe esserci la Serie B. Dover schierare Bianay Balcot titolare a destra nella terza amichevole di Pinzolo sarebbe un po' lo specchio della rosa ridotta, sia per numeri sia per qualità, a disposizione di Abate.Nella zona centrale del centrocampo Luongo sarà quasi certamente impiegato per la terza volta consecutiva (ha sfruttato benissimo l'assenza di Ilkhan), al suo fianco parte favorito Ilic su Gineitis; il serbo è uscito anzitempo contro l'Alcione, ha lavorato poco giovedì e venerdì mattina ma da ieri pomeriggio è tornato regolarmente in gruppo.Adams potrebbe subentrare proprio in questa zona del campo (). L'altra grande sorpresa potrebbe essere riservata per l'attacco. Il favorito per partire dall'inizio è Kulenovic, autore di cinque gol nelle prime due amichevoli. Da quanto osservato nella seduta di stamane Simeone dovrebbe subentrare nel secondo tempo.

TORINO undici anti-Cittadella (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Bianay Balcot, Luongo, Ilic, Njie; Oristanio, Casadei; Kulenovic. All. Abate