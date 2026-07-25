Ignazio Abate ha già conquistato una parte del popolo granata. Almeno quello che in questi giorni ha seguito da vicino il ritiro di Pinzolo, potendo osservare quotidianamente il lavoro del nuovo allenatore del Torino. A confermarlo è stato anche il tradizionale meet and greet andato in scena questa mattina al termine dell'allenamento: il tecnico si è fermato a lungo con i tifosi presenti, concedendo autografi, fotografie e qualche battuta in un clima sereno e di grande entusiasmo. Un gesto semplice, ma molto apprezzato dai sostenitori granata, che in questi primi giorni hanno imparato a conoscere un Abate sempre disponibile e vicino all'ambiente.

PINZOLO, ITALY - JULY 25: Ignazio Abate Head Coach of Torino FC during the Torino FC Training Camp on July 25, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Quello di oggi è stato anche l'ultimo grande abbraccio di Pinzolo. Nel pomeriggio, alle 17:00, il Toro affronterà il Cittadella nell'ultima amichevole del ritiro al centro sportivo "Pineta", prima di fare rientro in serata a Torino. Si chiude così una settimana intensa di lavoro per Abate e il suo staff, che hanno gettato le prime basi tattiche e atletiche della nuova stagione, accompagnati dall'affetto costante dei tanti tifosi granata presenti in Trentino.