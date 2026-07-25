Sulle pagine di Tuttosport, l'apertura è dedicata a Eray Comert, primo rinforzo per la difesa: "Gianluca Petrachi aveva avviato da tempo la trattativa con il giocatore, ma era riuscito a mantenere il massimo riserbo: nella serata di giovedì sono stati definiti gli ultimi dettagli e ora il centrale si appresta a firmare il contratto che per due stagioni lo legherà al club granata". Spazio anche a un retroscena di mercato: "Questa non è però la prima estate in cui il Toro tratta Comert: il difensore svizzero era stato seguito anche in quella del 2021. Lo aveva chiesto Ivan Juric (all'epoca appena sedutosi sulla panchina granata), che lo avrebbe voluto come braccetto di destra per la sua difesa a tre". Resta viva anche la pista Tomiyasu, con il Venezia che sembra essere un po' più defilato: "E così Toro e Sassuolo si sono fatti avanti: in particolare all'ex Ajax non dispiacerebbe un'avventura in un club storico e blasonato come quello granata. Primi approcci positivi e valutazioni ora in corso da parte di tutti". Per Lucas Perri, invece, serve il trasferimento di Trafford dal Manchester City al Leeds.

Passando alla sfida di oggi con il Cittadella, Duvan Zapata non sarà ancora della partita: il capitano granata sta svolgendo un lavoro personalizzato "studiato per evitare che il ginocchio possa gonfiarsi o creargli qualche altro problema (considerata anche la muscolatura importante del colombiano) e, come detto, l'obiettivo è quello di riaverlo al massimo della condizione per la partita contro il Milan". Le sue condizioni, però, non preoccupano lo staff medico. Simeone guiderà l'attacco e si rivedrà anche Ché Adams.

Su Tuttosport trova spazio infine l'intervista a Daniele Baselli: "Il mio Toro da brividi, Milan sogno infranto".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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