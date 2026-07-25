L'edizione odierna de La Stampa si concentra sull'innesto di Eray Comert. "In un mercato dove il conto economico deve essere tenuto sotto controllo, a maggior ragione per la momentanea assenza di plusvalenze, i granata hanno preso uno svincolato che può portare esperienza, qualità e leadership in una difesa da rifare". Comert, però, non può bastare: "Per questo Petrachi prepara un nuovo colpo, dopo aver già blindato l'arrivo del nuovo portiere Perri. Serve soprattutto un mancino: le piste che portano al brasiliano Lucas Ryan (Lokomotiv Plovdiv) e all'inglese Ben Nelson (Leicester) restano valide, anche se dal mercato degli svincolati potrebbe arrivare anche l'ex Ricardo Rodriguez". Sull'edizione torinese trova spazio anche un'intervista a Daniele Baselli: "Riparto da Dubai, ma ho ancora casa a Torino e il club è nel mio cuore".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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