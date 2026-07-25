Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Stampa
L'edizione odierna de La Stampa si concentra sull'innesto di Eray Comert. "In un mercato dove il conto economico deve essere tenuto sotto controllo, a maggior ragione per la momentanea assenza di plusvalenze, i granata hanno preso uno svincolato che può portare esperienza, qualità e leadership in una difesa da rifare". Comert, però, non può bastare: "Per questo Petrachi prepara un nuovo colpo, dopo aver già blindato l'arrivo del nuovo portiere Perri. Serve soprattutto un mancino: le piste che portano al brasiliano Lucas Ryan (Lokomotiv Plovdiv) e all'inglese Ben Nelson (Leicester) restano valide, anche se dal mercato degli svincolati potrebbe arrivare anche l'ex Ricardo Rodriguez". Sull'edizione torinese trova spazio anche un'intervista a Daniele Baselli: "Riparto da Dubai, ma ho ancora casa a Torino e il club è nel mio cuore".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.
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