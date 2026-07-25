Cosa succede oggi? Le ultime nel calciomercato della Serie A arrivati a sabato 25 luglio: le operazioni più interessanti

Redazione Toro News
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Calciomercato Serie A

Qualcuno nel campionato italiano sta spingendo più di qualcun altro. Si muove il calciomercato in Serie A con colpi in entrata e in uscita, giocatori che lasceranno il campionato, altri che si faranno dare il benvenuto e altri che semplicemente passeranno da una compagine all'altra. Scopriamo quali sono le squadre che stanno facendo più movimenti: vediamo le trattative più interessanti della giornata arrivati a sabato 25 luglio.

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