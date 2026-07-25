Il giovane che ha stupito di più? Non c'è dubbio: il ringraziamento di Andrea Luongo
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È lui, è diventato l'uomo del momento. Anzi, il ragazzo del momento. Perché Andrea Luongo ha conquistato tutti. Ma ha solo diciotto anni. Il classe 2008 è stato scelto da Abate, ma solo in seguito: è bastato un viaggio di circa dieci chilometri da Spiazzo a Pinzolo per convincere il tecnico della prima squadra a tenerlo con sé, dopo il consiglio di mister Francesco Baldini.
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