È lui, è diventato l'uomo del momento. Anzi, il ragazzo del momento. Perché Andrea Luongo ha conquistato tutti. Ma ha solo diciotto anni. Il classe 2008 è stato scelto da Abate, ma solo in seguito: è bastato un viaggio di circa dieci chilometri da Spiazzo a Pinzolo per convincere il tecnico della prima squadra a tenerlo con sé, dopo il consiglio di mister Francesco Baldini.

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Andrea Luongo, in un nuovo ruolo, da trequartista a regista, ha conquistato i tifosi per il suo talento, la sua tecnica, ma anche la sua disponibilità. Nel corso di tutto il ritiro è stata cosa frequente vederlo chiacchierare con i tifosi, anche per lungo tempo. Tramite un, il talento classe 2008 ha condiviso un ringraziamento, alla squadra ma soprattutto ai tifosi: "Grato per questa opportunità. Un grazie di cuore a tutti i tifosi che, con il loro affetto e il loro calore, hanno reso tutto ancora più speciale".