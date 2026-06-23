Prosegue il lavoro del Torino sul mercato in entrata, con lo sguardo orientato principalmente alla difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club granata avrebbe avviato i contatti per Ben Nelson, difensore centrale inglese classe 2004 di proprietà del Leicester, club in cui è cresciuto fin dalle giovanili. Nell'ultima stagione il giovane difensore ha collezionato 24 presenze in Championship, mettendo a referto anche un gol e un assist. Parallelamente Nelson ha percorso le tappe delle selezioni giovanili inglesi, vestendo le maglie dall'Under 18 fino all'Under 21. Nell'agosto del 2025 è infatti arrivata la prima convocazione con l'Inghilterra Under 21, ulteriore conferma delle qualità e del potenziale riconosciutegli anche a livello internazionale.

Anche Giorgini della Juve Stabia nel mirino

Non è però l'unico profilo seguito dalla dirigenza granata per rinforzare il reparto arretrato. Il Torino starebbe infatti monitorando con attenzione anche Federico Giorgini, centrale classe 2002 di proprietà del Südtirol che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Juve Stabia. Un nome che Ignazio Abate conosce bene, avendolo già allenato in passato. Il nuovo tecnico granata potrebbe dunque ritrovarlo a Torino qualora la trattativa dovesse concretizzarsi. Due profili giovani e di prospettiva che confermano la volontà del club di investire su giocatori con margini di crescita in vista della nuova stagione.