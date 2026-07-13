L'edizione odierna de La Stampa apre con l'obiettivo principale del mercato del Toro in questo momento: trovare il portiere titolare per la prossima stagione. Secondo La Stampa il giorno dettato da Petrachi in fase di presentazione è oggi e il Toro ha un nome che è davanti a tutti nelle gerarchie: "Parte dall'assalto a Lucas Perri, diventato la soluzione principale dopo le difficoltà riscontrate per Livakovic". Il portiere di 28 anni, brasiliano, è in cerca di continuità dopo diversi cambi di squadre negli ultimi anni. In passato era stato paragonato ad Alisson ed ha anche assaporato la Nazionale verdeoro. Anche nell'ultima stagione dove era partito con il piede giusto al Leeds, Perri è finito in panchina nella seconda parte di stagione, rimpiazzato dal 35enne Darlow. "Il Toro vuole Perri in prestito - prosegue La Stampa - gli inglesi l'hanno pagato 16 milioni all'Olympique Marsiglia e non puntano più su di lui: il prestito potrebbe accontentare entrambi"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa

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