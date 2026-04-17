I conti del Torino tornano in rosso. Questo emerge dal bilancio dell’anno solare 2025, da poco pubblicato dal club. I granata hanno chiuso il periodo di esercizio con un risultato netto totale in passivo di 13.105.000 euro, mentre il 2024 si era concluso con un attivo di 10.398.000 euro. Dal 2005, anno in cui Cairo è diventato presidente del Torino, per 15 volte il bilancio è stato chiuso “in rosso”: da questo punto di vista, l’anno più negativo era stato il 2021, con un passivo di 37,8 milioni. Nel bilancio si legge, inoltre, che il “valore della produzione ammonta ad Euro 122,5 milioni con un decremento di Euro 12 milioni rispetto all’esercizio precedente (Euro 134,5 milioni nel 2024)”. In una comunicazione rivolta ai membri del CdA, il presidente Urbano Cairo spiega che la perdita di circa 13 milioni sarà coperta “mediante utilizzo della riserva costituita da versamenti del Socio Unico in conto copertura perdite di Euro 8.092.602 e mediante utilizzo della riserva Utili portati a nuovo per Euro 5.012.179”.

Per quanto riguarda i rischi finanziari, si legge inoltre, “al 31 dicembre 2025 la posizione finanziaria netta è pari a negativi Euro 42,6 milioni (Euro 43,5 milioni al 31 dicembre 2024) ed è composta da disponibilità liquide depositate presso conti correnti bancari per Euro 14,5 milioni (Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2024), da finanziamenti bancari per Euro 42,6 milioni (Euro 38,3 milioni al 31 dicembre 2024), da debiti finanziari derivanti da operazioni di cessione pro-solvendo di crediti da trasferimento di calciatori per Euro 9,8 milioni (Euro 0 milioni al 31 dicembre 2024) e da un finanziamento fruttifero erogato dalla controllante U.T. Communications S.p.A. di Euro 4,7 milioni (Euro 9 milioni al 31 dicembre 2024)”.

Si sottolinea, in questo senso, che “la controllante U.T. Communications S.p.A., in quanto Socio Unico della Società, ha confermato la propria volontà di continuare ad assicurare un adeguato supporto finanziario all’attività ed allo sviluppo della Società anche per la prossima stagione sportiva 2026/2027”.