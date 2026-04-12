A seguito della vittoria per 2-1 del Torino sul Verona, che ha messo la parola fine sulla questione salvezza per i granata, Urbano Cairo, che non era presente all'Olimpico Grande Torino, ha rilasciato dichiarazioni per Sky Sport, commentando la partita e l'operato di Roberto D'Aversa fin qui. Qui le sue parole:

Vorrei chiederle un commento sulla partita.

"Direi che ieri è stata una vittoria importante per noi, una partita con un primo tempo non brillante e poi invece un secondo tempo in cui D'Aversa ha messo a posto alcune cose e la squadra ha fatto 20 minuti veramente di buonissimo livello, facendo gol, facendone uno bellissimo, purtroppo annullato per un fuorigioco di qualche centimetro. Però veramente abbiamo fatto buone cose e poi insomma D'Aversa dopo 6 partite è a 12 punti, non sono pochi, 4 vittorie. E comunque anche una partita a Milano giocata con grande determinazione, si poteva fare risultato anche a Milano. Insomma, direi bene, sono contento di lui, della squadra, di come hanno ripreso un cammino che era un po' accidentato, ma finalmente è stato veramente buono".

Qual'è il merito maggiore di D'Aversa? In cosa è riuscito ad intervenire maggiormente?

"Ma insomma, sicuramente è stato bravo a entrare immediatamente nella testa dei giocatori, secondo me ha messo anche i calciatori al posto giusto, perché anche quello è importante, alcuni giocatori li ha posizionati nel posto migliore per loro e questo sicuramente ha dato una spinta. E poi, a volte quando c'è il cambio, no, c'è una scossa, che però non dura a volte. Invece in questo caso sono 6 partite con buoni risultati. Le ultime 2 vittorie con Pisa e Verona, che sembrano partite facili ma in realtà non lo sono, perché sono squadre che danno comunque l'anima, anche il Verona ha combattuto fino all'ultimo in maniera incredibile e quindi sono partite sempre complicate".

Quindi è confermato per la prossima stagione?

"Allora, stiamo parlando con Petrachi e ne parleremo certamente con lui. Non è ancora deciso, però certamente sta facendo molto bene, quindi siamo contenti di lui".

Prima di salutarla, non possiamo non chiederle una prospettiva del calcio italiano. Lo facciamo in questi giorni, ne stiamo parlando tanto, c'è il voto in Lega domani, Lei ha una preferenza in vista del futuro del prossimo nomen a guidare il calcio italiano?

"Allora, diciamo che io so che c'è un'ipotesi, dciamo, di Giovanni Malagò per quel che riguarda la Lega di Serie A. Io lo conosco bene, lo stimo, è una persona molto capace, ha fatto bene al Coni, quindi insomma per me sicuramente Malagò potrebbe essere una persona sulla quale puntare".