Si aprono i palyoff del campionato Under 18 2025-2026. Dopo la vittoria contro il Genoa all'ultima giornata di campionato, prosegue il cammino vittorioso del Torino. Al Robaldo i granata di Vegliato asfaltano 3-0 il Cesena grazie a alle reti di Macnack, Luongo e Gaffurini. Ora i vincitori in carica, grazie al successo ottenuto contro i romagnoli, staccano il pass per la Final Four. Ad attenderli nella semifinale scudetto ci sarà l'Inter, già qualificata in virtù del primo posto ottenuto al termine della regular season. Dall'altra parte invece c'è ancora attesa per chi si aggiudicherà la semifinale contro la Roma, altra testa di serie del campionato, tra Bologna e Atalanta.

Under 18, il programma della Final Four: tutti gli incroci

In attesa di conferma dalla Figc, il programma della Final Four si svilupperà tra l'11 e il 13 Giugno tra Cesena e Santarcangelo di Romagna, delineando così il percorso che porterà alla vittoria del campionato Under 18. Oltre al Torino, entreranno in gioco una tra Atalanta e Bologna e infine le teste di serie Inter e Roma. Ecco tutte le altre sfide e i rispettivi incroci: il Torino vittorioso contro il Cesena si contenderà il posto in finale contro l'Inter, primo in classifica. Dall'altra parte invece ad aggiudicarsi la semifinale contro la Roma, che ha terminato la regular season al secondo posto, ci sarà la vincente di Atalanta e Bologna.

Giovedì 11 giugno

SM2 - Torino - InterSM1 - Atalanta/Bologna - Roma

Sabato 13 giugno

F - Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2