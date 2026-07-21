Quale undici per la seconda amichevole stagionale? Vi riportiamo le ultime indicazioni emerse nel pomeriggio a Pinzolo. La seduta ha avuto una forte connotazione tattica, dapprima con la visione dei video nell'apposita sala, poi con esercitazioni specifiche in campo. Da quanto si è potuto carpire l'undici anti-Alcione Milano (fischio d'inizio al campo sportivo "Pineta" di Pinzolo alle ore 17.30 domani, mercoledì 22 luglio) non vedrà grandi cambiamenti rispetto al match contro il Pinzolo di sabato scorso. I cambiamenti riguarderanno principalmente il centrocampo. In quel caso l'undici di partenza era stato il seguente:

(3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Ilic, Luongo, Kugyela; Oristanio, Casadei; Simeone.

In difesa i numeri sono troppo corti: nessun cambio

In attacco Simeone. Ci saranno Njie e Adams?

Solo Luongo confermato: ecco chi dovrebbe giocare

Non dovrebbe essere toccata la difesa, anche perché oggettivamente risulta difficile modificare le carte in tavola a causa del numero limitato di giocatori a disposizione. Da segnalare che nel pomeriggio odierno non ha svolto le esercitazioni Pellini, quindi le alternative difensive risultano ulteriormente ridotte. Al posto di Pellini è stato posto come braccetto di destra Bianay Balcot, giocatore che aveva saltato tutti e 90 i minuti contro il Pinzolo. Detto questo, saranno Coco, Ismajli e Biraghi a comporre la linea a tre. In porta dovrebbe essere confermato Paleari con Mascardi pronto per il secondo tempo.Nemmeno in attacco dovrebbero esserci dei cambiamenti dal 1'. Zapata ha saltato il Pinzolo, poi è tornato ad allenarsi con la squadra a partire da ieri, lunedì, e l'idea che è emersa da Pinzolo è che possa giocare nel secondo tempo del match contro l'Alcione Milano. Dall'inizio, dunque, spazio nuovamente a Simeone con alle spalle Oristanio e Casadei, autori entrambi di una doppietta nel 13 a 0 del debutto contro il Pinzolo. Da notare che Njie è uscito acciaccato dall'allenamento del pomeriggio (si toccava la parte bassa della schiena); dovrebbe comunque essere a disposizione per la gara di domani. Adams, invece, a meno di clamorose sorprese, non sarà del match essendosi allenato con la squadra soltanto nella prima parte dell'allenamento odierno.Le grandi novità riguarderanno il centrocampo. Tre interpreti su quattro dovrebbero cambiare, l'unico che dovrebbe conservare il posto (aspettando il rientro di Ilkhan, il quale sta lavorando a parte) è Luongo. Il 2008, vera sorpresa in positivo del ritiro , dovrebbe cambiare partner: non più Ilic ma Gineitis. A destra dovrebbe giocare uno degli uomini atleticamente più in forma, ovvero Dembele, mentre a sinistra spazio a Cacciamani, il quale ha disputato il secondo tempo contro il Pinzolo. In mediana nel secondo tempo dovrebbero subentrare Ilic e Dalla Vecchia.

PROBABILE UNDICI ANTI-ALCIONE (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Dembele, Gineitis, Luongo, Cacciamani; Casadei, Oristanio; Simeone