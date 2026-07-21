Confermato il 3-4-2-1. In attacco dovrebbe partire dall'inizio Simeone
Chi sarà il granata più decisivo? L'opinione dei tifosi (VIDEO)
Quale undici per la seconda amichevole stagionale? Vi riportiamo le ultime indicazioni emerse nel pomeriggio a Pinzolo. La seduta ha avuto una forte connotazione tattica, dapprima con la visione dei video nell'apposita sala, poi con esercitazioni specifiche in campo. Da quanto si è potuto carpire l'undici anti-Alcione Milano (fischio d'inizio al campo sportivo "Pineta" di Pinzolo alle ore 17.30 domani, mercoledì 22 luglio) non vedrà grandi cambiamenti rispetto al match contro il Pinzolo di sabato scorso. I cambiamenti riguarderanno principalmente il centrocampo. In quel caso l'undici di partenza era stato il seguente:
(3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Ilic, Luongo, Kugyela; Oristanio, Casadei; Simeone.
In difesa i numeri sono troppo corti: nessun cambioNon dovrebbe essere toccata la difesa, anche perché oggettivamente risulta difficile modificare le carte in tavola a causa del numero limitato di giocatori a disposizione. Da segnalare che nel pomeriggio odierno non ha svolto le esercitazioni Pellini, quindi le alternative difensive risultano ulteriormente ridotte. Al posto di Pellini è stato posto come braccetto di destra Bianay Balcot, giocatore che aveva saltato tutti e 90 i minuti contro il Pinzolo. Detto questo, saranno Coco, Ismajli e Biraghi a comporre la linea a tre. In porta dovrebbe essere confermato Paleari con Mascardi pronto per il secondo tempo.
In attacco Simeone. Ci saranno Njie e Adams?Nemmeno in attacco dovrebbero esserci dei cambiamenti dal 1'. Zapata ha saltato il Pinzolo, poi è tornato ad allenarsi con la squadra a partire da ieri, lunedì, e l'idea che è emersa da Pinzolo è che possa giocare nel secondo tempo del match contro l'Alcione Milano. Dall'inizio, dunque, spazio nuovamente a Simeone con alle spalle Oristanio e Casadei, autori entrambi di una doppietta nel 13 a 0 del debutto contro il Pinzolo. Da notare che Njie è uscito acciaccato dall'allenamento del pomeriggio (si toccava la parte bassa della schiena); dovrebbe comunque essere a disposizione per la gara di domani. Adams, invece, a meno di clamorose sorprese, non sarà del match essendosi allenato con la squadra soltanto nella prima parte dell'allenamento odierno.
Solo Luongo confermato: ecco chi dovrebbe giocareLe grandi novità riguarderanno il centrocampo. Tre interpreti su quattro dovrebbero cambiare, l'unico che dovrebbe conservare il posto (aspettando il rientro di Ilkhan, il quale sta lavorando a parte) è Luongo. Il 2008, vera sorpresa in positivo del ritiro, dovrebbe cambiare partner: non più Ilic ma Gineitis. A destra dovrebbe giocare uno degli uomini atleticamente più in forma, ovvero Dembele, mentre a sinistra spazio a Cacciamani, il quale ha disputato il secondo tempo contro il Pinzolo. In mediana nel secondo tempo dovrebbero subentrare Ilic e Dalla Vecchia.
PROBABILE UNDICI ANTI-ALCIONE (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Dembele, Gineitis, Luongo, Cacciamani; Casadei, Oristanio; Simeone
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