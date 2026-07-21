Con Ilkhan ai box, ci pensa Andrea Luongo. Alla vigilia dell'amichevole con il Pinzolo Valrendena, Emirhan Ilkhan si è fermato per un problema muscolare alla coscia. Con l'assenza dell'altro centrocampista Tino Anjorin, ancora non al meglio della condizione, Ignazio Abate ha deciso di puntare sul giovane talento prelevato dalla Primavera. Al posto del turco nell'amichevole contro la squadra di prima categoria trentina, Luongo ha brillato ed è stato uno dei giovani che ha convinto di più lo staff di Abate.

Torino, Luongo gioca e convince: crescono i giovani di Ignazio Abate

Torino, Luongo può giocarsi un posto prima squadra? Qualità e spirito di sacrificio

Il classe 2008 è stato la vera sorpresa in positivo del fine settimana di Pinzolo. Nonostante abbia iniziato il ritiro con la Primavera a Spiazzo, Abate è rimasto colpito in positivo dalla qualità tecniche del ragazzo e lo ha aggregato al ritiro della prima squadra a Pinzolo strappandolo momentaneamente a Francesco Baldini. Visti gli ottimi spunti in allenamento, il tecnico granata ha voluto dare a Luongo una chance non scontata nella prima amichevole estiva affidandogli la cabina di regia al fianco di Ivan Ilic: l'approccio alla gara e la personalità dimostrata da Luongo non sono passate inosservate, così come le doti di conduzione e smistamento della palla. E a proposito di personalità, non è scontata la scena che si è vista al termine dell'allenamento pomeridiano di ieri, lunedì 20 luglio: proprio Luongo, insieme a Cacciamani, è stato l'ultimo a uscire dal campo aiutando lo staff granata a raccogliere i palloni.Dopo aver sorpreso in positivo, il talento napoletano vuole confermare quanto fatto vedere nell'ultima uscita contro il Pinzolo. Nelle estenuanti sessioni di allenamento insieme alla prima squadra, Luongo sta dando buoni segnali, sebbene sia stato aggregato alla rosa di Abate solo da questo weekend, lavorando incessantemente su resistenza e palleggio. Tuttavia, questi sono soltanto i primi scampoli, la stagione è lunga: il centrocampista deve dimostrare di essere all'altezza dell’opportunità concessagli e serviranno test più complessi per giudicare la sua tenuta in prima squadra.