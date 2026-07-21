Non è soltanto una seconda maglia, ma un nuovo capitolo di una storia che da anni unisce due mondi lontani migliaia di chilometri. Il Torino presenta la divisa away della stagione 2026/27: una maglia bianca attraversata da una banda obliqua che richiama ancora una volta il legame profondo con il River Plate.

Il dettaglio più significativo è proprio la fascia: parte dalla spalla sinistra con il rosso, colore simbolo della tradizione del club argentino, e attraverso una sfumatura progressiva si trasforma nel granata del Toro. Sulla parte iniziale della banda, ancora rossa, trova spazio anche il Toro rampante, ulteriore richiamo all’identità del club. Il passaggio cromatico racconta un rapporto unico, nato dalla comune identità e rafforzato da una storia fatta di simboli, valori e appartenenza. La nuova seconda maglia diventa così un elemento di connessione tra Torino e Buenos Aires, un filo ideale che unisce due società accomunate dalla stessa anima. Dopo le precedenti occasioni in cui il Toro ha celebrato il rapporto con il River Plate, anche questa divisa porta sul campo un messaggio preciso: due colori diversi, una storia unita proprio da quell’eterna amistad che si legge all'interno e sul retro del colletto dell’uniforme.

Di seguito, il video di presentazione della nuova maglia pubblicato sui social del club.