Nel mirino anche di Sassuolo e Roma, è arrivata fumata bianca tra il Torino e Luka Tomic, con il croato che si sta già allenando a Spiazzo. Nonostante manchi ancora l’ufficialità dell’acquisto, il difensore classe 2007 è già agli ordini di Baldini con la Primavera granata nel ritiro estivo. Con un'altezza di 1,94 metri, Tomic è un giocatore di prospettiva e dalla spiccata fisicità, dominante nel gioco aereo. Il progetto granata ha convinto il giocatore che arriva dall' HNK Rijeka. Il centrale nato a Pula è già al servizio di Baldini. In questo modo potrà conoscere compagni e metodi del tecnico, cominciando immediatamente il percorso di adattamento. Il 19enne si è infatti unito al ritiro a Spiazzo già da qualche giorno, voglioso di intraprendere la nuova avventura a tinte granata.