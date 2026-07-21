Fumata bianca definitiva per Luka Tomic. Il croato, cercato anche da Roma e Sassuolo, è ufficialmente un giocatore del Torino. Il difensore classe 2007 è già agli ordini di Baldini con la Primavera granata nel ritiro estivo. Con un'altezza di 1,94 metri, Tomic è un giocatore di prospettiva e dalla spiccata fisicità, dominante nel gioco aereo. Arriva dall'HNK Rijeka ed era già a disposizione di Baldini: il giocatore infatti si è già allenato con i nuovi compagni di squadra. Di seguito il comunicato ufficiale del club. Si tratta di una grande opportunità per il centrale di difesa, pronto a rimettersi in mostra dopo l'ottimo Torneo di Viareggio: alla conclusione della manifestazione era stato nominato miglior difensore della competizione.

Il comunicato del club

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Luka Tomic. Il difensore centrale classe 2007 si lega alla società granata fino al 30 giugno 2027".