Il ritiro è un momento di crescita un po' per tutti. Per lo staff tecnico, per i giocatori, per i tifosi. Ognuno impara qualcosa, ognuno inizia a entrare in contatto con quella che sarà la squadra della stagione. Ma il ritiro non è soltanto questo. Il ritiro, inteso come momento di allenamenti a porte aperte, è anche un momento di approfondimento per chi lavora nel calcio. Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni della presenza a Pincolo dell'ex allenatore del Torino Moreno Longo, intento ad appuntarsi sul tablet esercitazioni e movimenti richiesti da Abate ai suoi giocatori. Oggi pomeriggio è venuto a trovare il Torino un ex professionista di grande calibro come Federico Peluso. Classe 1984, nell'ultima stagione è stato collaboratore tecnico all'Atalanta con Raffaele Palladino. L'ex difensore è ancora sotto contratto con l'Atalanta, intanto però si sta formando per tornare il prima possibile in pista.

Negli scorsi giorni è stato a Dimaro da Massimiliano Allegri per il Napoli e poi a Mezzana Marileva da Daniele Galloppa per il Modena. Accolto dal team manager granata Alessandro Gazzi, Peluso ha seguito dalla tribuna principale dell'impianto sportivo "Pineta" l'allenamento di Abate. Ricordiamo che Peluso da quando si è ritirato ha sempre e soltanto collaborato con Palladino: dapprima al Monza, poi alla Fiorentina e infine all'Atalanta.