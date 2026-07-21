Allora è deciso, e i tifosi sono d'accordo. Non tutti, certo, ma nel referendum granata ha vinto il "Sì". La notizia degli ultimi giorni è di quelle importanti, una di quelle che cambiano il modo di vivere il Toro nella prossima stagione: la presenza allo stadio del tifo organizzato. L'ultima parte della scorsa stagione, facendo seguito ai risultati negativi della formazione granata, ha visto un Olimpico Grande Torino svuotato. In particolare, la Curva Maratona. Ora, però, la decisione è cambiata.

Maratona allo stadio: e i tifosi?

La Maratona ha deciso che tornerà allo stadio. Con un parere chiaro, ilha confermato la questione: ci sarà il tifo organizzato nella prossima stagione. Una scelta che divide i tifosi granata. Per avere dei dati quantitativi, vi abbiamo proposto un sondaggio: "Siete d'accordo con la scelta della Maratona?". Una netta maggioranza, pare circa ai 2/3, ha risposto in maniera affermativa: il 65% dei votanti ha optato per il "Sì". Resta, dunque, un 35% che si schiera contro la scelta della Maratona di rientrare allo stadio Olimpico Grande Torino.