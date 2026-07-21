Domani pomeriggio, mercoledì 22 luglio, alle ore 17.30 si giocherà la seconda delle tre amichevoli previste per il ritiro del Toro a Pinzolo. I granata sfideranno l'Alcione Milano e il match sarà trasmesso su DAZN. La gara sarà visibile a titolo gratuito, quindi non sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Chi vorrà assistere alla partita dovrà solamente registrarsi sulla piattaforma e potrà poi accedere alla visione del contenuto. La stessa novità riguarderà anche la sfida di sabato con il Cittadella.

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