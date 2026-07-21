Il Torino ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale quelli che saranno gli allenatori delle giovanili granata della prossima stagione. Come avevamo anticipato, salutano Catto e Corallo. Restano invece Michele Vegliato e Fabio Rebuffi, due tecnici su cui Ludergnani ha continuato a puntare. Cambia però per entrambi la panchina di competenza: Vegliato, reduce da due stagioni in Under 18, torna in Under 16 dove aveva iniziato in granata; Rebuffi, mai spostatosi dall'Under 17, prende la panchina dell'Under 15 che prima apparteneva a Catto. Le novità del roster del Torino sono due e riguardano le categorie più vicine alla Primavera. In Under 18 arriva Riccardo Leardi, già nello staff del tecnico della Primavera Francesco Baldini con cui si va a creare quindi un asse di continuità, mentre la guida dell'Under 17 va a Daniel Ledesma, ex Lazio. In Under 14 resta Luca Altieri, confermato.

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Il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club comunica gli allenatori delle squadre Under che compongono il Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/2027:

Under 18: Riccardo Leardi

Under 17: Cristian Daniel Ledesma

Under 16: Michele Vegliato

Under 15: Fabio Rebuffi

Under 14: Luca Altieri

Gli allenatori, insieme ai rispettivi staff, accompagneranno i giovani calciatori nel loro percorso di crescita tecnica, sportiva e personale, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono il vivaio del Torino FC. A tutti i tecnici il Club rivolge i migliori auguri di buon lavoro per la nuova stagione sportiva".