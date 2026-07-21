Chi sarà il granata più decisivo? L'opinione dei tifosi (VIDEO)

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Mercato Serie A

I ritiri delle squadre sono già avviati e la Serie A 2026/27 si avvicina dopo la conclusione del Mondiale vinto dalla Spagna contro l'Argentina. Con l'inizio della preparazione estiva, il mercato entra sempre più nel vivo. Le società lavorano per completare gli organici prima dell'esordio in campionato, tra trattative in fase avanzata, obiettivi ancora da raggiungere e idee dell'ultima ora. Le big cercano gli innesti giusti per alzare il livello delle rispettive rose, mentre le altre puntano a cogliere le occasioni migliori. Di seguito le principali notizie di giornata dal calciomercato di Serie A.

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