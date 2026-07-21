Novità importante in casa Torino. Romeo Sandrucci infatti rinnoverà il proprio contratto con il club granata. Un prolungamento di contratto fino al 2029. Un riconoscimento importante per l'esterno classe 2007, che negli ultimi anni ha dimostrato delle qualità interessanti, oltre che ad essere considerato come uno dei profili più appetibili proveniente dalla cantera granata. L'ultima stagione in Primavera è stata veramente positiva: 7 gol e 2 assist per il classe 2007.

TURIN, ITALY - MARCH 4: Romeo Sandrucci during Torino FC U20 v Cagliari Calcio U20 - Primavera 1 on March 4, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Con questo rinnovo Sandrucci otterrà il suo primo contratto da professionista con il Torino. Ora però nel futuro del giocatore c'è la Juve Stabia, club campano che milita in Serie B e da cui arriva l'attuale tecnico del Torino, Ignazio Abate. Un percorso che riporta alla mente quello di Alessio Cacciamani, anch'egli passato dal club campano nella scorsa stagione e adesso rientrato al Toro. Sandrucci intanto entra a pieno diritto nel calcio dei grandi.