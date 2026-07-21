Il talentoso giocatore del Torino Sandrucci otterrà così il suo primo contratto da professionista con il club in cui è cresciuto
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Novità importante in casa Torino. Romeo Sandrucci infatti rinnoverà il proprio contratto con il club granata. Un prolungamento di contratto fino al 2029. Un riconoscimento importante per l'esterno classe 2007, che negli ultimi anni ha dimostrato delle qualità interessanti, oltre che ad essere considerato come uno dei profili più appetibili proveniente dalla cantera granata. L'ultima stagione in Primavera è stata veramente positiva: 7 gol e 2 assist per il classe 2007.
Con questo rinnovo Sandrucci otterrà il suo primo contratto da professionista con il Torino. Ora però nel futuro del giocatore c'è la Juve Stabia, club campano che milita in Serie B e da cui arriva l'attuale tecnico del Torino, Ignazio Abate. Un percorso che riporta alla mente quello di Alessio Cacciamani, anch'egli passato dal club campano nella scorsa stagione e adesso rientrato al Toro. Sandrucci intanto entra a pieno diritto nel calcio dei grandi.
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