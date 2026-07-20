La Juve Stabia pesca ancora tra i giovani talenti e guarda ancora una volta in casa Torino. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club campano è infatti a un passo dall'acquisto di Romeo Sandrucci, l'esterno offensivo classe 2007 cresciuto nel settore giovanile granata. L'operazione sarebbe ormai definita e il giocatore è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie B, dove avrà la possibilità di confrontarsi con il calcio professionistico. Per Sandrucci, nella scorsa stagione nella Primavera di Baldini, si apre così un'importante occasione di crescita, mentre la Juve Stabia conferma la volontà di puntare su profili giovani e di prospettiva. Un percorso che riporta alla mente quello di Alessio Cacciamani, anch'egli passato dal club campano nella scorsa stagione e adesso rientrato al Toro. Sandrucci era stato convocato per il ritiro di Pinzolo da Abate, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare anche gli ultimi passaggi formali e l'annuncio ufficiale del trasferimento.