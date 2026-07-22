Un giocatore amato dai tifosi è pur sempre un giocatore amato dai tifosi. E questo vale per il giocatore, ma vale anche per i tifosi. Matteo Darmian nella sua esperienza in granata, dal 2011 al 2015, ha avuto modo di ambientarsi e di amare Torino e il granata. Dalla loro, i tifosi granata hanno avuto modo di affezionarsi eccome al giocatore. E ora si pensa a un ritorno di fiamma.

Darmian-Torino? "Ipotesi per gli ultimi giorni"

Con il termine del suo contratto all'Inter, si era già discusso della volontà del giocatore di continuare a giocare ad alti livelli. Il classe 1989 nato a Legnano è un giocatore che, nonostante l'età e il basso minutaggio dell'ultima stagione, ha comunque garantito un certo apporto nelle sue stagioni in nerazzurro, anche nelle ultime.. "L’idea potrebbe prendere quota soltanto più avanti, quando il mercato entrerà nella sua fase conclusiva", riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Per ogni eventuale trattativa, dunque, se ne parlerà negli ultimi giorni di calciomercato.