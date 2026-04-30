Matteo Darmian potrebbe tornare al Torino. Il difensore classe 1989, in scadenza di contratto con l'Inter il prossimo 30 giugno, potrebbe fare ritorno all'ombra della Mole e quella granata sarebbe una delle destinazioni che sta tenendo in considerazione per il suo futuro. Darmian ritroverebbe in granata Gianluca Petrachi, il direttore sportivo che lo lanciò nel grande calcio. L'Inter ha già comunicato al giocatore la volontà di non rinnovare l'accordo, ma il Torino deve muoversi per anticipare l'inserimento di altri club (come il Monza). L'obiettivo di Petrachi è quello di chiudere l'accordo con l'ex Manchester United prima della fine del campionato. L'operazione punterebbe a riportare al Filadelfia un leader silenzioso capace di ricoprire più ruoli tra difesa e fascia. Noi della redazione di Toro News abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere la propria opinione: il 59% dei votanti si è schierato a favore di un ritorno in granata di Darmian, mentre il 41% invece sarebbe contrario ad un ritorno sotto la Mole dell’attuale calciatore nerazzurro.

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