L'arrivo di Ignazio Abate sulla panchina della prima squadra e la conferma di Francesco Baldini alla guida della Primavera rappresentano soltanto la parte più visibile del nuovo corso granata. Il lavoro di programmazione del Torino, infatti, coinvolge anche il settore giovanile, dove il responsabile Ruggero Ludergnani è al lavoro per definire gli allenatori delle varie categorie in vista della prossima stagione. Il primo cambiamento riguarda l'Under 16, con l'addio di Riccardo Corallo, arrivato dallo Spezia la scorsa estate. La sua era stata l'unica panchina modificata dodici mesi fa: Antonino La Rocca aveva infatti preso in mano la squadra nel marzo 2025, dopo il salto di categoria di Michele Vegliato in Under 18 in seguito al passaggio di Christian Fioratti sulla panchina della Primavera, resosi necessario dopo l'esonero di Felice Tufano. Al termine della stagione, La Rocca era tornato a ricoprire un ruolo dirigenziale, lasciando spazio proprio a Corallo.

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Vegliato torna in Under 16, Rebuffi verso la conferma in Under 17

In Under 16, dopo una stagione caratterizzata da momenti vissuti tra alti e bassi, Ludergnani ha deciso di riportare Michele Vegliato. Per il tecnico si tratta di un ritorno nella categoria con cui aveva iniziato il proprio percorso granata, dopo due annate di altissimo livello alla guida dell'Under 18, impreziosite dalla conquista dello Scudetto nel 2025 contro la Roma e dalla finale sfumata quest'anno per mano dell'Inter in semifinale. Nessuna novità dovrebbe riguardare, invece, l'Under 17, dove Fabio Rebuffi va verso la conferma. Arrivato al Torino nella stagione 2023/24, il tecnico ha conquistato la fiducia del club e dello stesso Ludergnani, che in passato ha anche sottolineato il buon rapporto instaurato con lui come con lo stesso Vegliato.

Restano due caselle da riempire

Sono invece ancora da definire le guide tecniche di Under 15 e Under 18. La prima è rimasta vacante dopo l'addio di Riccardo Catto, destinato a proseguire la propria carriera in Arabia Saudita. L'allenatore ha salutato il Torino attraverso un messaggio d'affetto e riconoscenza nei confronti del club granata pubblicato sui propri canali social. Per l'Under 18, invece, la necessità di individuare un nuovo allenatore nasce proprio dal ritorno di Vegliato in Under 16. Dopo i grandi risultati ottenuti nelle ultime due stagioni, il responsabile del settore giovanile dovrà ora scegliere il profilo a cui affidare una delle squadre più importanti del vivaio granata.