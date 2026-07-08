Nella sua conferenza di presentazione dei palinsesti di LA7 per la prossima stagione, Urbano Cairo torna nuovamente a parlare di una possibile cessione del Toro, questa volta rispondendo così ad una domanda sul tema: "Non ho ricevuto offerte per il Torino. Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte. "E' un nulla di fatto, l'offerta vincolante è quella che vale, il resto è solo interesse a guardare i numeri della società". Parole chiare e che non aggiungono nulla di nuovo rispetto a ciò che il patron granata ripete da mesi. Nonostante abbia aperto in più occasioni ad una possibile vendita del club, Cairo ha affermato di non aver ricevuto ancora offerte. Il presidente del Toro ha però ribadito la sua totale apertura ad un eventuale passaggio di proprietà: "Sono sempre disponibile a cedere il Toro, spero che ci sia qualcuno che si candidi. Mi piacerebbe vedere un imprenditore torinese, ricco, tifoso del Toro e generoso. Poi lo cederei anche ad altri, va bene anche un non torinese o un americano. Ma fino a oggi non ho avuto offerte".

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Cairo su Abate: "Vogliamo sostenerlo, mi piace come allenatore"

Alla conferenza sui nuovi palinsesti di La7 come riporta Tuttosport, il patron granata ha poi parlato anche di Ignazio Abate, spendendo elogi ed esprimendo la volontà di dargli supporto: "Lo apprezzo, l'ho avuto anche come calciatore. Mi è piaciuto nella sua nuova veste da allenatore, ora lavoriamo e facciamo la squadra compatibilmente con le disponibilità sul mercato. Ha una idea di calcio, ha grande energia ed entusiasmo e vogliamo sostenerlo".