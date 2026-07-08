Il presidente del Toro Urbano Cairo amplia ulteriormente i propri interessi nel settore dell'editoria. Attraverso Cairo Communication, il presidente del Torino è entrato nel capitale di Editoriale Genesis Srl, società che pubblica Prima Comunicazione e Primaonline.it, sottoscrivendo una quota del 14,10% in seguito a un aumento di capitale concluso il 30 giugno. A questa partecipazione si aggiunge lo 0,33% già detenuto personalmente dall'imprenditore, portando la sua presenza complessiva al 14,43%. L'operazione, riportata da Nuovo Observer, non è stata realizzata mediante un nuovo investimento, ma attraverso la conversione in capitale di un credito vantato da Cairo Communication nei confronti della casa editrice. In passato, infatti, la società del patron granata curava la raccolta pubblicitaria delle testate di Editoriale Genesis, prima del passaggio a un'altra concessionaria.

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Un nuovo tassello nel gruppo media di Cairo

L'ingresso in Editoriale Genesis rappresenta un ulteriore passo nell'espansione del gruppo guidato da Urbano Cairo nel settore dei media. L'editore alessandrino controlla già realtà di primo piano come RCS, La7 e Cairo Editore e aggiunge ora una partecipazione significativa in una storica casa editrice specializzata nel mondo della comunicazione. L'aumento di capitale ha portato anche all'ingresso di Reputation Manager, società attiva nella reputazione digitale, che ha acquisito il 17,31% del capitale. Nonostante le nuove quote, la maggioranza (54,89%) di Editoriale Genesis rimane nelle mani dell'azionariato storico, che conserva il controllo della società e ribadisce l'obiettivo di garantire continuità e indipendenza editoriale alle proprie testate.