Il Torino si appresta a cominciare i suoi allenamenti, ma alla corte di Abate non ci sarà Marcus Pedersen, scrive Tuttosport, ancora impegnato con la Norvegia al Mondiale. L'esterno granata tornerà in campo sabato nel quarto di finale contro l'Inghilterra. Durante la sfida contro il Brasile non è stato presente nemmeno in panchina, come spiega il Ct norvegese Solbakken: "Non aveva febbre, ma sentiva che il suo corpo non lo stava seguendo del tutto. Poi ha iniziato a star male ed è peggiorato, credo che il problema sia dovuto alla giovane età del ragazzo, ha accumulato troppo emozioni e il suo corpo ha iniziato a tremare". Le sue ottime prestazioni al Mondiale intanto potrebbero attirare l'interesse di alcuni club e Pedersen - come riporta Tuttosport - potrebbe diventare un nome appetibile sul mercato.

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