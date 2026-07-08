Petrachi ha le idee chiare per quanto riguarda il mercato in entrata. Il primo obiettivo del Toro è il portiere: il ds ha messo gli occhi su Orlando Gill. Proprio l'estremo difensore classe 2000 ha iniziato a far parlare di sè nelle ultime settimane, complice soprattutto un mondiale giocato da protagonista; tuttavia sarebbe nel mirino del Toro già da prima dell'inizio della Coppa del Mondo 2026

Torino, la dirigenza granata ha provato a muoversi in anticipo per il paraguaiano

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Gianluca Petrachi sarebbe sull'attuale portiere del San Lorenzo già da un po' di tempo. La dirigenza granata ha provato a muoversi in anticipo per il paraguayano cercando di anticipare eventuali pretendenti. Provando ad approfittare della situazione societaria non idilliaca del San Lorenzo, Petrachi avrebbe tentato un primo approccio per cercare di accaparrarsi il classe 2000. Tuttavia, l'exploit "mondiale" di Gill ha rovinato non poco i piani del Torino.Nonostante un inizio sottotono e le parole non confortanti di una leggenda paraguayana come Chilavert (che lo ha definito un "portiere muto"), Gill ha disputato un torneo da protagonista. La concorrenza è destinata a far lievitare il prezzo: oltre ai granata, anche alcuni club inglesi e la Lazio seguono con attenzione l'evolversi della situazione.