Da poco meno di un mese Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino, ci sono già stati i comunicati ufficiali e tra appena 48 ore scatterà la sua esperienza da tecnico granata con il raduno del Filadelfia che prenderà il via. Venerdì sarà il primo di tre giorni che l'ex Juve Stabia avrà per conoscere i suoi ragazzi in città, prima della partenza per il ritiro estivo a Pinzolo che è in programma per lunedì 13. Proprio nel corso del ritiro in Trentino Alto Adige, potrebbe andare in scena la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Toro che è chiamato a fare un grande lavoro per risollevare la sua squadra. In attesa che la società comunichi in via ufficiale una data, ecco quando sono stati presentati alla stampa e al pubblico gli ultimi tecnici predecessori di Abate.

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Vanoli presentato a Pinzolo, Baroni dovette aspettare agosto

Se è vero che resta in piedi la possibilità che il Torino scelga di presentare alla stampa Abate nel corso del ritiro di Pinzolo, non si può dire però che si tratti di una novità. Già due anni fa - nell'estate 2024 -presso il Pala Dolomiti di Pinzolo, alla presenza anche del patron Urbano. Era il 23 luglio 2024 e se questa ipotesi di presentazione in montagna dovesse verificarsi anche con Abate, potrebbe ricapitare una data simile visto che il Torino resterà in Val Rendena dal 13 al 25 luglio. Un anno fa invece, quando venne presentato Marcocome nuovo allenatore, la società decise di aspettare il rientro in città e infatti l'ex Lazio e Verona, anche in questo caso alla presenza del presidente.

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Cinque anni fa esatti la prima conferenza di Juric col Toro, mentre Giampaolo...

Si svolse a Torino anche la prima conferenza stampa di Ivanche si verificò però in anticipo rispetto ai suoi successori. La ricorrenza è particolareci fu in data 8 luglio 2021, ovvero esattamente cinque anni fa. Anche in quel caso era presente il presidente Cairo che ha scelto di non mancare mai in occasione della presentazione ufficiale di un nuovo allenatore della sua prima squadra. È probabile quindi che il patron del Toro sceglierà di accompagnare anche Abate per questa sua prima conferenza quest'anno. Infine - per concludere questi ricorsi storici -, prima di Juric, fu Marcoa sedere sulla panchina della prima squadra del Torino ma il confronto a livello di date con i suoi successori è complicato da fare perché arrivò in granata ad agosto 2020 dopo la fine del campionato precedente che si era giocato in estate in seguito alla sospensione della Serie A per la pandemia da Covid-19.