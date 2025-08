LIVE! Torino, la conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni

Le parole del nuovo allenatore Marco Baroni che si presenta al popolo granata con la sua prima conferenza stampa

Gianluca Sartori Direttore 1 agosto 2025 (modifica il 1 agosto 2025 | 15:22)

Dopo che è terminato il ritiro estivo a Prato allo Stelvio e che il Torino è rientrato anche dalla doppia sfida di Montecarlo contro il Monaco, è stata programmata la prima conferenza stampa di Marco Baroni come nuovo allenatore granata. L'ex tecnico di Lazio e Verona si presenta quindi ufficialmente oggi - venerdì 1 agosto - al popolo del Toro. Di seguito tutte le dichiarazioni di Baroni e le risposte alle domande dei giornalisti presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

15.00 - Sono in arrivo i protagonisti della conferenza stampa, con Marco Baroni che sarà presentato dal patron Urbano Cairo.

15.03 - Arrivati tutti i protagonisti, via alla conferenza stampa.

Prende la parola il presidente Urbano Cairo. "Un piacere per me essere qui, da tanti anni non venivo qui a parlare in conferenza stampa, l'ultima volta è stata forse per la presentazione di Ivan Juric. Immagino che abbiate un po' di domande da fare, non voglio fare grandi premesse, quindi prima di tutto lascio la parola al mister.

Baroni saluta tutti: "Benvenuti, un saluto a tutti, tra chi ho già visto in ritiro e chi vedo oggi per la prima volta".

Via alle domande.

Mister Baroni, quali sono le premesse e gli obiettivi? "Le premesse sono il lavoro. Gli obiettivi li dobbiamo conquistare giorno dopo giorno. I proclami non mi piacciono; preferisco il lavoro e la dedizione. Pensiamo alla squadra insieme al mio staff. Ogni giorno dobbiamo sapere che solo attraverso il lavoro si può raggiungere quello che vogliamo e quello che sicuramente la squadra deve fare. Quando si parla della proposta di calcio, io credo molto nell'emozionalità della squadra. Voglio dire che cerco una squadra che si batte con coraggio e con voglia, con partecipazione collettiva, che si dedichi. La mia idea di calcio è questa".

Soddisfatto del Toro che ha trovato? Considera la rosa completa o manca ancora qualcosa?

“Sono assolutamente soddisfatto dei primi giorni di lavoro. Ogni giorno ci presentiamo in campo con luce negli occhi e con intensità. Il ritiro per me è un momento importante, fondamentale, perché inizi a toccare con mano, a vedere, a proporre, ad avere delle risposte anche nelle partite che abbiamo affrontato, dei test di valutazione fondamentali e importantissimi. Sono abituato a lavorare in maniera forte su chi ho a disposizione. Poi, come ben sapete, anche noi allenatori abbiamo dovuto un po’ adattarci ad un mercato così lungo, un mercato che poi sarà ancora aperto nonostante l’inizio del campionato. La mia concentrazione è rivolta all’interno del campo. Per il resto c’è un confronto quotidiano e costante con direttore e presidente. Sia io che loro, insieme, stiamo facendo valutazioni e vedendo le opportunità che possono venire fuori”.

Come ha visto Zapata? "Un giocatore importante, fondamentale. Grandissimo sotto tutti gli aspetti. La testa da parte sua è sempre dentro la squadra, aspettiamo che lo sia anche il fisico. Deve prendersi il tempo necessario. Non è un giocatore che ha bisogno di stimoli".

Cosa ha capito di Toro fin qui? "Io vivo i giorni nella pienezza del lavoro, puntando anzitutto sulla conoscenza delle persone con cui si lavora, e non parlo solo dei calciatori e del mio staff, ma di tutte le persone che si adoperano. Ho trovato un ambiente di lavoro focalizzato sull'insieme. Credo molto nella parola "insieme", e allargo questo concetto a tutte le componenti che lavorano per il Torino. Non vedo l'ora di conoscere e di percepire anche la passione granata. Credo che sia la squadra a dover fare il primo passo. Qui a Torino si vive di passione, noi si gioca e si lavora per la gente. La mia squadra, su ogni pallone, deve trasferire emotività e anima. Ogni pallone deve avere partecipazione collettiva e si lavora tutti insieme. Per me questa è la cosa migliore che possiamo dare alla nostra gente".

Come è nata la trattativa che l’ha portata qui? Ha detto qualcosa a Vanoli?

“Paolo è un amico, abbiamo giocato insieme, ma in questo momento non ho ritenuto di sentirlo. Ci sono dei rispetti professionali, ci sarà occasione e modo, rimane comunque identica la stima per l’amico e per il professionista che ha lavorato. La trattativa è nata da una telefonata, da un interessamento, da un incontro in cui ho sentito e ho percepito le stesse motivazioni che ho io, la voglia di fare bene, la voglia di fare un passo dopo l’altro, di creare un percorso di crescita insieme, con tutte le componenti, come ho detto prima”.

Abbiamo visto la squadra vicina ai tifosi per foto e autografi. Anche questo è un aspetto che state curando?

"Come ho detto prima, noi si lavora per la gente. All'interno del mio lavoro mi creo dei piccoli obiettivi. Secondo me dobbiamo pensare anche a questo. Per me uno degli obiettivi è superare il mezzo milione di tifosi. Il Toro è passione, i tifosi del Torino hanno nel dna la passione. Ma la squadra deve fare il primo passo, portando un calcio di grande partecipazioni. Oltre agli aspetti tecnici, il donarsi è importante, e questo spetta alla squadra".

La veste tattica sarà il 4-2-3-1?

"Ho detto che i test sono importanti perchè abbiamo provato cose diverse. Abbiamo provato il 3-4-3 per capire anche cosa poteva adattarsi meglio ai ragazzi, inoltre ho provato dei giovani. Tuttavia per quanto riguarda il sistema di gioco, io credo molto nel doppio esterno, poi possono esserci delle varianti, anche se credo che i due mediani possono darci delle soluzioni offensive maggiori. Io penso prima di tutto all'andare a fare gol, poi da lì si pensa al resto".

Maripan ha detto che la squadra deve credere in sé stessa. Per lei c’è un problema di autostima?

“Per me prima di tutto bisogna trasferire fiducia. L’uomo ha la brama di sentirsi apprezzato. Quando fai sentire bravi i giocatori, ti possono dare qualcosa in più. Maripan è un giocatore importante, forse ha ancora addosso alcune situazioni, ma io ho la testa sgombra. In queste partite ho chiesto un atteggiamento coraggioso. Abbiamo giocato contro una squadra che fa la Champions e ha giocatori straordinari, ma abbiamo cercato di andarli ad aggredire. Questo è quello che voglio trasferire: come ho detto prima, si parte dal gol”.

A che punto è la squadra?

“Per me questo è un momento bellissimo. I giocatori sono carichi di lavoro nelle gambe e proprio ora bisogna lavorare sulla mentalità, perché proprio in questi momenti devi spingere. Questo è un aspetto che miglioreremo tutti insieme. Stiamo lavorando e lavoreremo per questo, principalmente”.

Come sta Schuurs?

“Siamo stati via parecchio e il ragazzo è rimasto qui a lavorare. Il primo giorno che ci siamo incontrati mi ha detto: mister, io alla prima ci sono. Questo fa capire la voglia che lui ha, ma credo ci sia un percorso da fare e da valutare insieme all’area medica”.

Lo scorso anno la squadra ha chiuso a venti punti dall'Europa. Con i giocatori che sono arrivati si sta colmando il gap?

"Partiamo dai 44 punti e poi cerchiamo di mettere la freccia in su. Io non sono abituato a dire gli obiettivi, ma li creo giorno per giorno nella crescita. Sarebbe sbagliato in questo momento crearsi degli obiettivi ancora così lontani senza passare dal lavoro quotidiano. All'interno di quello si creano degli obiettivi con la freccia che deve andare all'insù".