Davide Finizio, classe 2007 cresciuto nelle giovanili granata e tesserato del Torino Primavera è stato venduto a titolo definitivo all'Arzignano. Dopo l'anno passato in prestito alla corte della Biellese, il terzino sinistro si prepara alla sua nuova avventura in Veneto. Il giocatore nato a Susa saluta così definitivamente il Toro e si trasferisce in Serie C con il team vicentino, con il quale ha firmato un contratto triennale.

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