Domani, mercoledì 22 luglio alle 17.30 andrà in scena la seconda delle tre amichevoli previste per il ritiro precampionato del Torino a Pinzolo. I granata come secondo test sfideranno l'Alcione Milano: qui tutte le informazioni per seguire il match su DAZN. Gli abbonati stadio alla stagione 2026/27, che sono iscritti al sito torinofc.it e potranno assistere alla partita su Torino TV, una volta associato il numero della tessera Cuore Granata al proprio profilo, possibilmente in anticipo rispetto al calcio d'inizio.

Il sito ufficiale del Torino riporta inoltre che è stata aperta la vendita dei biglietti per la gara, alla quale pero non potranno ancora prendere parte i residenti in Piemonte. I ticket sono già in vendita online sulla seguente pagina e quelli fisici saranno disponibili alla biglietteria del campo "Pineta" nella giornata di domani, a partire dalle 10.00 di mattina.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite