L'ottimismo arriva direttamente dal campo. Sulla tribuna dirigenziale allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano c'era il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani ma c'era anche Francesco Baldini, tecnico della Primavera per la stagione conclusasi a maggio.

Torino Primavera, Baldini osserva la Primavera del futuro

Non è un mistero: Francesco Baldini è sempre stata la prima scelta di Ruggero Ludergnani per il futuro. Le intenzioni di sedersi a un tavolo per discutere di una permanenza c'erano fin dalla chiusura del campionato con il responsabile del settore giovanile che era stato netto in merito. A sua volta il tecnico aveva promesso di riservare la prima chiacchierata al Toro per capire i margini di continuare insieme. L'incontro tra le parti c'è stato e oggi, in occasione dei quarti scudetto tra l'Under 18 granata e il Cesena, i due erano seduti insieme sulla tribunetta con affianco Emiliano Moretti. Non c'è ancora l'ufficialità, ma intanto c'è il segnale dato forte dato dal campo: Baldini studia quella che sarà la Primavera del futuro.