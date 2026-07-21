È stato cercato anche da Sassuolo e Roma, ma Luka Tomic è pronto a vestire la maglia granata. Manca ancora l’ufficialità dell’acquisto, ma il difensore classe 2007 è già al lavoro con la squadra di Baldini nel ritiro estivo.

Centrale difensivo mancino di 1,94 metri, Tomic è un profilo che unisce fisicità e prospettiva. Arrivato dall’HNK Rijeka, la sua altezza gli permette di essere dominante nel gioco aereo. Il Torino ha anticipato la concorrenza, convincendo il giocatore della bontà del progetto granata. Roma e Sassuolo avevano infatti messo gli occhi su di lui, considerandolo uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Ora per Tomic inizia una nuova fase: il salto al calcio italiano, con l’obiettivo di crescere e conquistarsi spazio. L’inserimento immediato nel gruppo di Baldini gli permetterà di conoscere metodologie e compagni, iniziando fin da subito il percorso di adattamento.