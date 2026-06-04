SONDAGGIO - Torino, i nomi per la panchina: Abate o Aquilani?

E' ora delle riflessioni in casa Toro. La dirigenza granata è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Accantonata una conferma di Roberto D'Aversa, nonostante un buon finale di stagione, ed un possibile clamoroso ritorno in granata di Ivan Juric, sono ormai due i profili in cima alla lista di Petrachi e Cairo. Sarà un testa a testa per la panchina granata: ballottaggio fra Ignazio Abate, alla Juve Stabia in Serie B, e Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro con cui ha sfiorato la promozione di Serie A. Ora, però, noi della redazione di Toro News vogliamo sapere cosa ne pensa il popolo granata e chi sia il preferito dei tifosi. Chiediamo quindi ai nostri lettori di rispondere al sondaggio qui sotto.

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